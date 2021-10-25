وفاة جيمس مايكل تايلر أحد أبطال مسلسل "فريندز" عن 59 عاماً

المصدر: د ب أ

توفي الممثل جيمس مايكل تايلر، أحد أبطال مسلسل "فريندز"، عن 59 عامًا، بعد إصابته بسرطان البروستاتا، حسبما ذكر مدير أعماله.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن النجم كان محبوبًا من ملايين المعجبين لتصويره لشخصية جونتر، مدير المقهى ذي الشعر الأبيض والحب غير المتبادل مع راشيل، التي تجسد شخصيتها جينيفر أنيستون.

وقال مدير أعماله إن تايلر توفي في منزله في لوس أنجليس أمس الأحد.

وتم اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا في يونيو، وقال لبرنامج تلفزيوني أمريكي إنه تم تشخيص إصابته في مرحلة متأخرة من المرض في العام 2018 وانتشر إلى عظامه.

وفي بيان أعلن عن وفاته، قال مدير أعمال تايلر: "عرفه العالم على أنه جونتر ("الصديق" السابع)، من مسلسل فريندز، لكن أحباء مايكل عرفوه كممثل، وموسيقي، ومدافع عن التوعية بالسرطان، وزوج محب".

وأطلق العديد من المعجبين على تايلر لقب "الصديق السابع" بسبب تواجده في معظم مشاهد المسلسل.