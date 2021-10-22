الكشف عن حالة ملكة بريطانيا بعد أول ليلة تقضيها في مستشفى لأول مرة منذ سنوات

المصدر: رويترز

أمضت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات لإجراء ما وصفه قصر بكنجهام "بفحوص أولية"، لكنها كانت في حالة معنوية جيدة وعادت إلى العمل في قلعة وندسور يوم الخميس.

وألغت الملكة (95 عاما)، زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء. وقال القصر إن طاقم الملكة الطبي طلب منها أن تخلد للراحة وإن مرضها لا علاقة له بكوفيد-19.

وقال القصر في وقت متأخر الليلة الماضية "في أعقاب نصيحة طبية بالراحة لبضعة أيام، دخلت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوص الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء اليوم وهي في حالة معنوية جيدة".

ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن سبب نصيحة الأطباء.

وقال مصدر ملكي إن الملكة دخلت مستشفى الملك إدوارد السابع بوسط لندن لأسباب عملية وإن فريقها الطبي اتخذ نهجا احترازيا.

وأضاف المصدر أن إليزابيث، وهي ملكة لخمس عشرة دولة أخرى من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا، عادت إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس وأدت بعض المهام الخفيفة.