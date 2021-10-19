وفاة نجل الفنان المصري محمد عبدالمطلب بعد بتر قدمه بساعات

المصدر: البيان

توفي اليوم الثلاثاء نور محمد عبدالمطلب، نجل المطرب المصري الراحل محمد عبدالمطلب، بمستشفى «ابن رشد» بالدار البيضاء بعد معاناته من عدة أمراض أشهرها السكري الذي استدعى بتر قدمه أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبدالمطلب قبل وفاته بأيام، حيث كان يتواجد في المغرب، بعدما أكّد الأطباء أنَّه معرّض لبتر ساقه، وبعد فحوصات تمّ بتر قدمه أمس، وفقا لصحيفة الوطن.

وكان نجل محمد عبدالمطلب قد طلب العودة إلى مصر، خاصة أنَّ حالته كانت تستلزم التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمنى، وتواصل مع السفارة المصرية في المغرب لإعانته ماديًا على العودة لمصر، خاصة أنَّه لا يملك جواز سفر ساري أو ثمن تذكرة السفر، ولكنه لم يتمكّن من العودة.

وأعلنت رفيقة الفنان محمد عبدالمطلب، أنَّه توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر أن يتمّ دفن جثمانه في المغرب اليوم.

كان نور محمد عبدالمطلب، استغاث بنقابة المهن الموسيقية والجهات المسؤولة بمصر من أجل التدخل لعلاج قدمه، بعدما تدهورت حالته الصحية، واستلزم الأمر التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمنى، وكان ينتظر انتهاء السفارة من استخراج جواز السفر والتأشيرة والتذكرة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد بتر قدمه بساعات قليلة.

وفي وقت سابق، أبدى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، ترحيبه بمساعدة نور عبد المطلب، نجل الفنان الكبير الراحل محمد عبد المطلب، إكراما لوالده، ولأن دور النقابة في تقديم المساعدة لأبنائها، لا ينتهي بوفاة الأعضاء.

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