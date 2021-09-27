وفاة "شيخ المؤرخين" المصريين قاسم عبده قاسم

المصدر: البيان

توفي، أمس الأحد، المؤرخ والمترجم المصري قاسم عبده قاسم، عن عمر ناهز 79 عامًا، الذي كان يعمل أستاذًا متفرغًا بقسم التاريخ بكلية الآداب، وفق "سكاب نيوز عربية".

الراحل حاصل على ماجستير في تاريخ العصور الوسطى من جامعة القاهرة سنة 1972م بتقدير ممتاز، ودكتوراه في الفلسفة في العصور الوسطى من قسم التاريخ بجامعة القاهرة سنة 1975م بمرتبة الشرف الأولى، التخصص الدقيق للدكتوراه: تاريخ العصور الوسطى.

وانتمى المؤرخ الراحل للجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وهو عضو باللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، وأصبح المشرف العام على دار عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية منذ سنة 1991، وكان عضوًا في لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة المصري، وحصل على عضوية عدد من الجمعيات العلمية في مجال التاريخ والفولكلور والاجتماع.

وحصل قاسم عبده قاسم على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، العام 1983، وشهادة تقدير للتميز في الإنتاج الأدبي من جمعية الآداب من مصر، العام 1985، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر، العام 1983، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، العام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية العام 2008.

وألّف الراحل أكثر من 40 مؤلفًا بين التاريخ والحضارة، أبرزها حضارة أوروبا العصور الوسطى وهو مؤلف ومترجم، عصر سلاطين المماليك "التاريخ السياسي والاجتماعي"، ماهية الحروب الصليبية، سلسلة عالم المعرفة.