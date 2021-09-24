وفاة فنان الكاريكاتير المصري جمعة فرحات

المصدر: رويترز

نعت الجمعية المصرية للكاريكاتير رئيسها الفنان جمعة فرحات الذي توفي اليوم "الجمعة" عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

ولد فرحات في 24 ابريل 1941 وعشق الرسم منذ طفولته حتى أن أحد أساتذته بالمدرسة لاحظ هوايته وأعطاه كتابا باللغة الإنجليزية عن فن الكاريكاتير وشجعه على السير في هذا الطريق.

حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة والتحق بالعمل في مؤسسة روز اليوسف التي كان ينشر فيها رسومه بمجلتي "صباح الخير" و"روز اليوسف" قبل أن ينتقل إلى مؤسسة الأهرام.

كما نشر رسومه الساخرة التي كانت تتناول الأحوال اليومية للمواطن المصري في بعض الصحف الحزبية والمستقلة مثل "الشعب" و"الأهالي" و"الوفد" و"صوت الأمة" و"الفجر" وصحف أجنبية.

اشترك في العديد من المعارض المحلية والاقليمية والدولية وأصدر بعض الكتب الساخرة منها "4 حكومات.. ومعارضة".

قدم برنامجا تلفزيونيا اسبوعياW حمل اسمه "مع جمعة كل جمعة" كان يستعرض خلاله أبرز رسوم الكاريكاتير المنشورة بالصحف العالمية من خلال الأحداث الجارية ويتناولها بالشرح والتحليل.

تولى رئاسة الجمعية المصرية للكاريكاتير في يونيو حزيران 2015 وحتى وفاته.

حصل على جائزة علي ومصطفى أمين كما حصل على جائزة نقابة الصحفيين المصرية لأفضل الأعمال الكاريكاتيرية عامي 1986 و1989 .