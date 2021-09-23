منة شلبي تدخل سباق جوائز إيمي التلفزيونية

المصدر: رويترز

دخلت الفنانة المصرية منة شلبي سباق التنافس على جوائز إيمي التلفزيونية لأول مرة في مشوارها الفني، بعد إعلان القائمة القصيرة للمرشحات للجائزة الأمريكية الشهيرة عن فئة أفضل ممثلة اليوم.

وترشحت منة (39 عاماً) عن دورها في مسلسل الجريمة والإثارة (في كل أسبوع يوم جمعة) الذي أُنتج عام 2020 وعُرض في عشر حلقات على منصة شاهد الترفيهية الإلكترونية.

المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل ذات الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وهو من بطولة آسر ياسين، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون، وإخراج محمد شاكر خضير.

وبحسب الموقع الرسمي للجائزة، تتنافس منة شلبي مع كل من الإسبانية آني جابارين والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي والبريطانية هايلي سكوايرز.

وجائزة إيمي تقدمها سنوياً الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية في 11 فئة، ويقام حفل إعلان الفائزين في 22 نوفمبر في نيويورك.