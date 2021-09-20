البطل الحقيقي لأحد أشهر أفلام هوليود متهم بالإرهاب

المصدر: رويترز

من المقرر أن تصدر محكمة في رواندا اليوم الاثنين حكما في قضية بول روسيساباجينا، الرجل الذي أشيد ببطولته في فيلم من أفلام هوليوود يتحدث عن الإبادة الجماعية في البلاد عام 1994، لكن السلطات في بلاده اتهمته فيما بعد بتدبير عمليات إرهابية من المنفى.

وينفي روسيساباجينا (67 عاما) الاتهامات ويقول إنه تعرض للخطف. وتقول أسرة المتهم إن حالته الصحية سيئة.

وطلب الادعاء توقيع عقوبة السجن المؤبد على المتهم الذي يواجه تسعة اتهامات من بينها الإرهاب وإشعال الحرائق واحتجاز رهائن وتشكيل جماعة مسلحة أدارها من الولايات المتحدة.

ونال روسيساباجينا الشهرة العالمية بعد صدور فيلم (هوتيل رواندا) أو "فندق رواندا" الذي جسد فيه ممثل دوره وهو يخاطر بحياته لتوفير الملاذ لمئات الأفراد. وهو مدير لفندق فاخر في العاصمة الرواندية كيجالي خلال 100 يوم من الإبادة الجماعية التي قام خلالها متطرفون من عرقية الهوتو بقتل أكثر من 800 ألف أغلبهم من الأقلية التوتسي.

وأدى الممثل الأمريكي دون تشيدل دور روسيساباجينا في الفيلم ورشح لنيل الأوسكار عنه.

واستغل روسيساباجينا شهرته لتسليط الضوء على ما وصفه بانتهاكات للحقوق من حكومة كاجامي.

وبدأت محاكمته في فبراير بعد ستة أشهر من اعتقاله لدى وصوله لكيجالي.