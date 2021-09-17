تعيين ناعومي كامبل سفيرة دولية لـ"صندوق الملكة إليزابيث للكومنولث"

المصدر: رويترز

عُينت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل، سفيرة دولية لـ"صندوق الملكة إليزابيث للكومنولث"، وهو مؤسسة تنموية خيرية دولية لدعم القادة الشبان.

ويدعم الصندوق، الذي أسس في 2018، الشباب الذين يضغطون من أجل التغيير في مجتمعاتهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبيئة والتعليم.

واستعدادا للاحتفال بمناسبة مرور 70 عاما على حكم الملكة إليزابيث في عام 2022، أطلقت المؤسسة الخيرية صندوق اليوبيل البلاتيني للقادة الشبان لتقديم مزيد من الدعم لرواد الأعمال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، عبر 54 دولة في الكومنولث.

وبصفتها سفيرة عالمية لليوبيل البلاتيني للصندوق، سيكون دور كامبل، هو تعزيز صورة حملة جمع التبرعات للصندوق، وكذلك الترويج لنشاط قادتها الشبان.

وقالت في بيان: "بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه أو أين أنت الآن، هناك قادة شبان داخل مجتمعك يقومون بعمل رائع. في بعض الأحيان لا يُمكن رؤيتهم وقد لا يرى بعضهم أنفسهم على أنهم قادة، لكنهم جميعا يستحقون دعمنا والحصول على التعليم والموارد".