وفاة المخرج اللبناني برهان علوية

المصدر: رويترز

توفي، اليوم، المخرج اللبناني برهان علوية في بلجيكا عن عمر ناهز 80 عاماً بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

ونعت وزارة الثقافة اللبنانية الفقيد، موضحةً في بيان لها: «غادرنا المخرج المبدع برهان علوية الذي وثق في أفلامه الروائية شكلاً ومضموناً صورة المجتمع الإنساني في لبنان والعالم العربي بكل تجلياته الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فأغنى السينما بتجربة مميزة وفريدة، طرح من خلالها إشكاليات الحرب الأهلية اللبنانية والذاكرة والصراع العربي الإسرائيلي والهوية والمنفى».

واعتبرت الوزارة أن رحيل علوية يشكل خسارة للبنان والثقافة، وأن بصمته ستبقى شاهداً على إبداعه.

وفي سجل المخرج الراحل العديد من الأفلام التي اتخذت طابعاً وطنياً وعروبياً، أبرزها فيلم «كفر قاسم» الذي عرض عام 1975 وتدور أحداثه عشية الهجوم الإسرائيلي على مصر عام 1956.

ولد علوية في قرية أرنون الواقعة جنوبي لبنان، وعمل مساعد مصور في تلفزيون لبنان من أجل تدبير جزء من أعباء دراسته، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي الوطني للفنون المسرحية في بروكسل.

ونال جوائز عديدة، منها جائزة مهرجان الفن والتراث في بروكسل، وترشح لجائزة سيزار للأفلام الفرنكوفونية في فئة الإخراج عن فيلم «بيروت اللقاء».