كيف استدرج سمكري البني آدمين الفنانة داليا مصطفى؟

المصدر: البيان

استدرج سمكري البني آدمين الفنانة داليا مصطفى بحيلة ذكية في موقع التصوير.

وروت الفنانة داليا مصطفى، تجربتها مع الطبيب المزيف الشهير باسم "سمكري البني أدمين" بعدما تم غلق وتشميع مركزه وإحالته إلى القضاء.

وقالت مصطفى في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": مساء الأحد: "لم أتوجه إلى مركزه الذي كان يمارس فيه مهنته لكن جاء برفقة أحد معارفي إلى لوكشين التصوير وأخبرنا أنه يقدم تمارين رياضية تمثل علاجًا طبيعيًا لنا وأخبرني أن لدي مشكلة في منطقة الظهر وأنه استطاع ملاحظة ذلك من الذراعين، وبالفعل أخبرته أنني أعاني من مشكلة في الفقرتين الخامسة والسادسة".

وتابعت وفق أخبار اليوم: "طلب مني حينها أن يقدم لي خدمة لعلاج ظهري فقلت له أرجوك بلاش طقطقة الظهر وسألته هل حضرتك متخصص ومعاك شهادة؟ فأجاب مقاطعًا، (أكيد متخصص وواخد شهادة من الولايات المتحدة بس هجيب معايا الشهادة اللوكيشن إزاي؟)".

واستطردت: "سألت الناس اللي معايا عنه فقالوا لي ده شخص كويس جدًا وشاطر وبالفعل وافقت وأجرى لي ما قام به ولم يحدث لي شيء، لكن عندما قام ببث مقطع الفيديو لي على حسابه تلقيت اتصالات هاتفية من أطباء متخصصين وقالوا لي "إزاي تخليه يعمل تمرين زي ده؟! دي مصيبة مش أي حد بيعمله، لازم متخصص ومش أي دكتور عادي يعملها، لازم كمان يبقى واخد شهادة في ذلك الإطار"، مردفة: "فوجئت بعدها بزميلات كدن أن يتعرضن للشلل".