مصر..ضبط بطلة فيديوهات «سمكرية البني أدمين»

المصدر: البيان

تتوالى الحملات الأمنية في مصر للقبض على المحتالين باسم سمكري البني أدمين الذين يزاولون أعمالاً بطريقة غير شرعية وغير مرخصة من أجل النصب على المواطنين المصريين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، من ضبط بطلة فيديوهات "سمكرية البني أدمين، أجدع بنت في مصر"، المتهمة بالنصب على مرضى العلاج الطبيعي بمدينة نصر.

ويأتي ذلك في إطار ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن انتشار بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البني أدمين ، أجدع بنت في مصر" وفق صحيفة الدستور .

بالفحص تبين أن السيدة المذكورة حاصلة على دبلوم تجارة وأنشأت مركزاً طبياً للعلاج الطبيعي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وقيامها بالنصب على المواطنين بالادعاء بقدرتها على علاجهم علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري - على غير الحقيقة -، وذلك من خلال نشر بعض الفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي ، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها عقب المداهمة التي نفذتها مأمورية أمنية توجهت إلى مقر المركز المشار إليه، وتم ضبط " 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم في عمليات المساج، وأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء ، دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي، نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية، هاتف محمول".

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحيى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامي المشار إليه تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري للعديد من المواطنين، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

يذكر أن الأجهزة الأمنية نجحت في وقت سابق في ضبط سمكري البني آدمين الذي قام بالنصب والتزوير، وبث فيديوهات وهو يعالج الفنانين عن طريق "طقطقة" الرقبة والظهر، ما تسبب في إصابات بالغة لأشخاص قام المتهم بعلاجهم برغم عدم حصوله على شهادات معتمدة تؤهله لعلاج المواطنين.

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