وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد بكورونا

المصدر: رويترز

نعت نقابة الفنانين العراقيين الموسيقار فتح الله أحمد الذي توفي أمس الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتم نقل الراحل للمستشفى منذ عدة أشهر حيث تدهورت حالته الصحية.

ولد أحمد بمدينة كركوك في يوليو 1957 لأبوين تركمانيين، وانضم إلى الفرقة القومية التركمانية التي كان لها أكبر الأثر في مشواره الفني ثم الفرقة السيمفونية العراقية كعازف على آلة التشيللو العام 1977.

عمل بدائرة الثقافة والسياحة العراقية وكان يحاضر في العديد من الجامعات، كما شغل في السابق منصب عميد معهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

تعاون مع عدد من المغنين العرب، وقاد لفترة طويلة الفرقة الموسيقة للمطرب كاظم الساهر وقام بتوزيع ألحان الكثير من أغاني المطرب العرقي الشهير.

ومن أشهر الأغاني التي وزعها للساهر (سلامتك من الآه) و(في مدرسة الحب) و(زيديني عشقا) و(قولي أحبك) و(حبيبتي والمطر) و(المحكمة).