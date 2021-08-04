كورونا ينهي مسيرة الفنان الجزائري سعيد حلمي

المصدر: د ب أ

أُعلن، اليوم، وفاة الممثل الجزائري سعيد حلمي عن عمر ناهز 82 عاما، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وكان الديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كشف، قبل أيام، عن تدهور صحة سعيد حلمي نتيجة إصابته بكورونا.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الممثل واعتبره «واحداً من المشاهير الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية».

وبدأ حلمي مشواره الفني في سن مبكرة من خلال المشاركة في العديد من الأعمال الإذاعية الموجهة للأطفال، وشارك في عدة أعمال سينمائية، من بينها فيلم «علي في بلاد السراب» (1979) للمخرج أحمد راشدي، و«دوار النسا» (2005) للمخرج محمد شويخ، وظهر أيضاً في عدة أعمال درامية منها «أدي ولا خلي».