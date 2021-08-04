مغنية بوب تصبح مليارديرة بفضل مستحضرات التجميل

المصدر: رويترز

أكدت مجلة «فوربس»، اليوم، أن ثروة نجمة البوب ريانا تقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار، ما يجعلها أغنى مغنية في العالم، لكن الموسيقى ليست هي المصدر الرئيس لثروتها.

وأشارت فوربس إلى أن نحو 1.4 مليار دولار من ثروتها يأتي من حصة تبلغ 50% من علامة تجارية لمستحضرات التجميل، وهي «فينتي بيوتي». والنجمة المولودة في باربادوس اسمها الحقيقي روبن فينتي.

وأضافت المجلة أن باقي ثروة ريانا تأتي من حصتها في شركة «سافدج فينتي» للملابس ودخلها كمغنية وممثلة.

وأشارت فوربس إلى أن المغنية، التي كان من أشهر أغانيها «أمبريلا» و«لوف ذا واي يو لاي»، تأتي في المرتبة الثانية بعد أوبرا وينفري في قائمة أغنى النساء في مجال الترفيه.