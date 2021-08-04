جينيفر أنستون: ابتعدت عن أصدقائي لرفضهم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا

المصدر: د ب أ

كشفت الممثلة الأمريكية جينفر أنستون أنها اضطرت للابتعاد عن بعض أصدقائها لرفضهم الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت أنستون / 52 عاما/ في حوار مع مجلة " ان ستايل" في عددها المقرر صدوره الشهر المقبل إنها ليس لديها وقت لمعارضى اللقاحات أو الذين لا "يستمعون للحقائق" عندما يتعلق الأمر بالعلم.

وأضافت أنستون أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم على "الخوف أو الدعاية".

وقالت أنستون إنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة لاستراحة.

وأكملت" كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا".

وأضافت" مازال هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخز".

وكانت أنتسون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها في "انستغرام"، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم على الحصول على اللقاح.