وفاة عملاق الأدب الإيطالي روبرتو كالاسو عن 80 عاماً

المصدر: رويترز

أعلنت دار نشر أديلفي، التي تتولى نشر أعمال الكاتب والناشر الإيطالي روبرتو كالاسو، اليوم، أنه توفي عن عمر 80 عاماً.

وكان كالاسو يُعرف بأنه «مؤسسة أدبية في حد ذاته»، وتُرجمت أعماله في الأدب والأساطير إلى أكثر من 20 لغة.

وُلد كالاسو، وهو نجل أستاذ جامعي مناهض للفاشية، في فلورنسا عام 1941 وسرعان ما أظهر شغفاً كبيراً بالأدب، إذ قرأ كتاب بروست الضخم «البحث عن الوقت الضائع» وعمره 13 عاماً.

وأتقن كالاسو العديد من اللغات، ومن أشهر أعماله «رون أوف كاش» أو (خراب كاش)، و «كا»، و«ماريدج أوف كاموس آند هارموني» أو (زواج قدموس وهارمونيا)، وهو إعادة سرد لعالم الأساطير الإغريقية.

وكان له موقع مميز في الحياة الثقافية الإيطالية بصفته مديراً لدار نشر أديلفي إديتسوني المرموقة في ميلانو، حيث عمل لما يقرب من 60 عاماً قبل أن يشتريها عام 2015، لمنع بيعها لمجموعة موندادوري العملاقة.