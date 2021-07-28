استياء واسع ضد الفنانة لوسي.. ونقابة الموسيقيين المصرية ترد

المصدر: البيان

تسببت الفنانة المصرية لوسي في إثارة الجدل والهجوم الحاد ضدها، إثر مشاركتها بالغناء في حفل أقيم مساء أمس بـالساحل الشمالي في مصر.

وذكرت بوابة «أخبار اليوم» أن استياءً واسعاً حصل تجاه لوسي بسبب تكرارها لفظاً خارجاً أثناء الغناء والرقص في الحفل.

وقال المستشار علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية في مصر، إنه حتى الآن لم تصل شكوى رسمية بخصوص ما بدر من الفنانة، مؤكداً أنه في حالة وصول الفيديو مصحوباً بالشكوى سيتم الحديث عن الإجراء القانوني.

يُذكر أن لوسي تنتظر عرض فيلمها الأخير «تسليم أهالي»، الذي شاركت فيه إلى جانب النجوم: دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز.