بعد الهجوم الحاد ضدها.. الفنانة لوسي تكسر حاجز الصمت

المصدر: البيان

كسرت الفنانة المصرية لوسي حاجز الصمت تجاه الانتقادات الموجهة إليها والهجوم الحاد عليها خلال اليومين الماضيين.

وقالت لوسي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع برنامج «الثامنة مساءً» للإعلامي محمد الغيطي على قناة «HPC»، إن كل ما تردد بشأن الفيديو الذي يحتوي على لفظ خارج لها غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة، مؤكدةً أنها لا يمكن أن تقدم على هذا الفعل بأي حال من الأحوال.

وأوضحت أنه تم تحريف كلامها خلال حفل عيد ميلاد صديق لها عندما قدَّمها المطرب مصطفى حجاج، مشددةً على رفض كل الاتهامات والجدل المثار حولها.

يُذكر أن استياءً واسعاً حصل تجاه لوسي، بسبب تداول فيديو قيل إنه يحتوي على لفظ خارج تفوَّهت به أثناء الغناء في حفل بـالساحل الشمالي في مصر.