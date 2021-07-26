نجمات بوليوود يخترن دبي لقضاء إجازاتهن

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

تحجز دبي مكانة خاصة لها في قلوب نجوم «بوليوود»، حيث يعتبرها بعضهم «بيتاً ثانياً»، بينما آخرون تعودوا حط رحالهم بين تفاصيلها، متخذين منها ملاذاً يقضون فيه إجازاتهم. عدد من نجمات «بوليوود»، ومن بينهن موني روي، وشيلبا شيتي كوندرا، اخترن أن يقضين إجازتهن الصيفية في دبي، ومشاركة متابعيهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات، توثق جولاتهن في معالم المدينة الساحرة. كما شاركت الممثلة سونيا ميهرا، التي تقيم في دبي، متابعي حساباتها على «التواصل»، صوراً لها التقطتها في نخلة جميرا، والسركال أفنيو.

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