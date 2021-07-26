نجمات بوليوود يتألقن في ربوع دبي

المصدر: دبي - غسان خروب

تحت أشعة الشمس الدافئة ترعرعت دبي، وتجملت بملامح عصرية، وأخرى لا تزال تفوح من بين ثناياها رائحة الماضي المعتق بنسيم البحر، وأغنيات الصيادين، تلك التي تطرب بها دبي كل من يزورها، لا سيما نجوم بوليوود الذين حجزوا لدبي مكانة خاصة في قلوبهم، حيث بعضهم ينظر إليها «بيتاً ثانياً»، بينما آخرون تعودوا حط رحالهم بين تفاصيلها، متخذين منها مكاناً يقضون فيه إجازاتهم الصيفية، حيث يتوزعون خلالها بين معالم دبي الساحرة، ورمال شواطئها الذهبية، وبرودة أماكنها المغلقة، وفنادقها الفاخرة وغيرها من المعالم التي تتباهى بها دبي. عدد من نجمات بوليوود، مددن أيديهن لمصافحة دبي، ومن بينهن الممثلة والمغنية موني روي، التي آثرت أن تحط رحالها في دبي، التي اختارتها لقضاء إجازتها الصيفية. موني روي كانت حريصة على مشاركة قاعدتها الجماهيرية، بكل تفاصيل تحركاتها داخل دبي، حيث نشرت لها عبر «إنستغرام» مجموعة صور، تظهر مدى تمتعها بالإجازة في أحضان الإمارة، حيث تنقلت خلالها بين برج العرب ونخلة جميرا، إضافة إلى بعض المعالم الأخرى. في بعض صورها، استعرضت موني روي جمالها، وطرق ترتيب ضفائرها، إضافة إلى مجموعة أزيائها، حيث بدت وكأنها خضعت لجلسة تصوير خاصة في دبي، وعلقت على مجموعتها بالقول: «أحلام اليقظة تصبح حقيقية».

من جهة أخرى، تداولت وسائل إعلام هندية، ومن بينها موقع «بوليوود لايف» صوراً لبيت العطلات الخاص بالممثلة شيلبا شيتي كوندرا، والموجود في دبي، حيث تعودت شيلبا قضاء إجازتها فيه، وبينت الصور مدى جمالية المكان، الذي يتمتع بشاطئ ومسبح خاص، وإطلالة فريدة، وحديقة خضراء اللون، كما تضمنت المجموعة صوراً تظهر أناقة الديكورات الداخلية، لمكان إقامة شيلبا شيتي التي بدت حريصة هذه الأيام على الترويج لأحدث أعمالها السينمائية (Hungama 2) الذي يتوقع أن يعرض قريباً في الصالات. الممثلة سونيا ميهرا التي تتخذ من دبي موطناً لها، شاركت متابعي حساباتها على «التواصل الاجتماعي» صوراً لها التقطتها في عدد من مناطق دبي، وتحديداً في نخلة جميرا والسركال أفنيو، وعلقت عليها بالقول: «يسود الظلام دائماً قبل طلوع الفجر»، يذكر أن سونيا ميهرا، وإلى جانب مهنة التمثيل، تخصصت في تقديم دروس فردية وجماعية في رياضة اليوغا.