المغنية الأمريكية هالزي تضع مولودها الأول

المصدر: د ب أ

أعلنت المغنية الأمريكية هالزي على انستغرام أمس الاثنين أنها أصبحت أما.

وكتبت هالزي (26 عاما) أن مولودها اندر ريدلي ايدين جاء إلى العالم في الرابع عشر من يوليو الجاري، معربة عن شعورها بـ "الامتنان للولادة الأكثر غرابة وبهجة".

ونشرت هالزي صورة أبيض وأسود للرضيع بين يديها وإلى جانبها شريك حياتها السيناريست الييف ايدين.

كان الشريكان أعلنا حمل هالزي في يناير الماضي، حيث كتبت هالزي على انستغرام كلمة "مفاجأة" مع صورة لبطن امرأة حامل مستدير.

كانت هالزي دعت إلى تعامل أكثر انفتاحا مع مرض بطانة الرحم الذي تعاني منه، ويمكن لمرض الانتباذ البطاني الرحمي أن يؤدي إلى آلام تشنجية شديدة أثناء الدورة الشهرية وأن يؤدي إلى العقم.