وفاة الفنان التشكيلي الفرنسي بولتانسكي عن عمر 76 عاماً

المصدر: د ب أ

توفي الفنان التشكيلي الفرنسي من أصل روسي كريستيان بولتانسكي في باريس عن عمر يناهز 76 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، نقلا عن المدير السابق لمتحف الفن الحديث في مركز بومبيدو في باريس برنار بليستين.

وعمل بولتانسكي أيضا نحاتا ومصورا. وكان يعتبر من العصاميين.

ولد بولتانسكي في باريس العام 1944 لأب يهودي، وكان مهتما بفن الذاكرة.

كما صنع لنفسه اسما في وقت مبكر في ألمانيا. وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، شارك في معرض دوكومنتا في مدينة كاسل.