إيلون ماسك يعلن بيع آخر منزل يمتلكه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الاثنين الماضي أنه على وشك بيع آخر منزل يمتلكه، معتبراً أن هذا البيت "مكان خاص" ويجب أن يتنازل عنه إلى عائلة كبيرة.

وكانت صحيفة "بيزنيس إنسايدر" ذكرت أن الرئيس التنفيذي لشركة "سبايس إكس" أعلن عن نيته بيع جميع منازله وممتلكاته في وقت مبكر من العام 2020 في محاولة لتهدئة الجدل حول ثروته الهائلة. وكان قد طرح بالفعل اثنين من ممتلكاته في كاليفورنيا للبيع في غضون أيام قليلة.

وقال ماسك على تويتر: "نعم، لقد بعت منازلي باستثناء واحد في منطقة خليج سان فرانسيسكو تم تأجيره للمناسبات. أعمل على جعل الطاقة مستدامة على الأرض مع شركة "تيسلا" ولتأمين مستقبل الوعي من خلال جعل الحياة متنوعة"، ولذلك فقد قررت بيع هذا البيت الأخير.

وتأتي هذه التغريدة بعد نشر تقرير حديث من قبل موقع التحقيقات الصحفية ProPublica قال بأن ماسك لم يدفع ضرائب أبداً في اعام 2018، ولذلك فقد قال إنه سيواصل دفع ضرائب الدخل في كاليفورنيا بما يتناسب مع الوقت الذي يقضيه في تلك الولاية.