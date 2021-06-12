بعد إعلانها عن مرضها.. الفنانة لقاء سويدان تتصدر محركات بحث غوغل

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت الفنانة المصرية لقاء سويدان محركات البحث على غوغل بعد إعلانها عن مرضها وطلبها الدعاء لها.

ولم تكشف لقاء سويدان عن طبيعة مرضها، وإنما اكتفت بالإشارة إلى أنها مريضة جدا، وأن حالتها الصحية تتحسن، لكن ببطء.

وكانت الفنانة المصرية قد طلبت من الجمهور الدعاء لها، وذلك خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك إثر تعرضها لأزمة صحية منذ فترة.

وقالت سويدان "أنا طول الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة ومبحبش الاخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا لأني مريضة جداً من فترة وبتحسن ببطء، ادعولي في صلاتكم ومن قلبكم، أعذروني في عدم ردي على موبايلي".