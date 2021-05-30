الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيجال ينضم لحزب سياسي روسي

المصدر: د ب أ

أفادت صحيفة "آر بي كيه" التي تصدر في موسكو نقلا عن المتحدث باسم الممثل الأمريكي ستيفن سيجال، الذي يتمتع بالمواطنة الروسية، أنه انضم إلى الحزب السياسي الروسي "روسيا عادلة".

وحزب روسيا عادلة يعد جزءا من المعارضة في مجلس الدوما الروسي.

وكان سيجال في وقت سابق عضوا في حزب "من أجل الحقيقة" الذي أسسه الكاتب زاخار بريليبين، المقرب من الحكومة وفقا للمتحدث باسمه. وانضم حزب "من أجل الحقيقة" مؤخرا إلى حزب "روسيا عادلة" وحزب سياسي آخر في ائتلاف.

ويشتهر الممثل /69 عاما/ بأدواره في أفلام الحركة مثل "أباف ذا لو" / فوق القانون / و "هارد تو كيل" / صعب القتل / .

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنة الروسية لسيجال عام 2016. وكلاهما يمارس الفنون القتالية. ويحتفظ الممثل أيضا بجنسيته الأمريكية.