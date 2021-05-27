إلهام شاهين تكشف هوية اللص الذي اقتحم منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، عن شخصية اللص الذي تسلل إلى منزلها الواقع في الجيزة في محاولة لسرقتها، كما كشفت عن طريقة معرفتها بالواقعة.

وقالت إلهام شاهين في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": أخبرتني النيابة بأن السارق شخص عاطل ودخل للمنزل في محاولة لسرقة أي شئ يجده، وما زال التحقيق جاري معه".

وأضافت: "فوجئت بإتصال الحارس يبلغني بوجود لص في المنزل، فأخبرته بسرعة الاتصال بالشرطة، وبالفعل قام بإبلاغها وعلى الفور وصلوا للمنزل وألقوا القبض عليه، وجاري التحقيق معه".

وتابعت "لم أكن موجودة بهذا بالمنزل وقت وقوع السرقة، و أنا لا أذهب إلى هناك كثيًرا، ولا أذهب إلا نادًرا سواء للإشراف على المنزل أو نقل أشياء لا أحتاج إليها بمنزلي".

وكانت مباحث الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، قد تمكنت من القبض على شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة للتحقيق وذلك بعدما تلقت غرفة النجدة ، بلاغاً بوجود شخص يتسلق فيلا الفنانة.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتبين أن لديه سجل سرقات منازل بمديرية أمن الجيزة.