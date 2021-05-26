حرامي يقتحم منزل الفنانة إلهام شاهين

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتحم شخص منزل الفنانة المصرية إلهام شاهين لسرقته.

وأكدت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، وجود حرامي داخل فيلتها الخاصة. بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وقالت إلهام، "أنا مش ساكنة في الفلة حاليا، وأبلغني الحارس بالتيلفون أنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزائه".

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية بالجيزة، من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة حرس الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه وباشرت النيابة بالتحقيقات.