ممثلة مشهورة تكشف اغتصابها على يد منتج

المصدر: رويترز

كشفت المغنية الأمريكية ليدي غاغا أنها عانت من "انكسار نفسي" بعدما اغتصبها منتج وجعلها حبلى في سن 19 عاما حينما كانت تحاول أن تجد لها موطئ قدم في مجال الموسيقى.

وسردت ليدي جاجا (35 عاما) تفاصيل الاعتداء عليها خلال مقابلة لصالح برنامج (ذا مي يو كانت سي) "ذاتي التي لا يمكنك أن تراها" الوثائقي الذي تذيعه خدمة أبل تي.في+ ويناقش قضايا الصحة النفسية وآثار الصدمات على المدى البعيد.

وأوضحت جاجا بطلة فيلم (إيه ستار إيز بورن) "مولد نجمة" أنها عانت من انكسار نفسي تام وشعرت بأنها تغيرت لبضعة أعوام.

ورفضت جاجا الكشف عن اسم الشخص الذي اغتصبها، وأسست جاجا في عام 2012 مؤسسة (بورن ذيس واي) لمساعدة من يعانون من مشاكل الصحة النفسية.

يذكر أن أخر ظهور للنجمة الامريكية ليدي جاجا، خلال حفل تنصيب الرئيس الامريكي جوبايدن.

وقالت ليدي جاجا، إنها ستصلي في مبنى الكابيتول من أجل أن يكون يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يوم سلام للأمريكيين.