9 أشياء تفرد بها الراحل سمير غانم في حياته

المصدر: البيان الإلكتروني

رحل أمس الفنان المصري الكبير سمير غانم، الذي كان فناناً متفرداً في كل شيء قدمه إلى الجمهور، في كوميديته وطريقة إلقائه للإيفيهات وملابسه وشكله.

لكن هناك عشرة أشياء تفرد بها سمير غانم فقط وسط كل فناني مصر، وفقا لموقع في الفن.

يعتبر سمير غانم هو الفنان الوحيد في مصر تقريباً الذي لم نسمع عن افتعاله لمشكلة أثناء التصوير أو تعكير صفو داخل لوكيشن أي عمل من أعماله التي تزيد عن المائة والخمسين فيلماً وأكثر من ستين مسلسلاً وأكثر من ثلاثين مسرحية . يعد سمير غانم الكوميديان الوحيد تقريباً المتفق عليه من مختلف المصريين بتوجهاتهم وفئاتهم العمرية. هو الفنان الوحيد الذي استخدم كرة القدم في أفلامه ومسلسلاته ولم نعرف انتماءه الكروي إلى الآن. هو الكوميديان الوحيد الذي لن تهتم بمعرفة اسم سيناريست العمل المشارك فيه، فقد كان مستقلا بذاته . هو الفنان الوحيد الذي ظهر كثيراً في مقابلات تليفزيونية ولقاءات صحفية ومع ذلك لا يمكن استنباط أو معرفة توجهه الفكري، فمن الواضح أنه لم يعتنق سوى الكوميديا . هو الوحيد الذي لم يظهر بشكل عصبي بالمرة أمام الكاميرا سواء في مقابلاته التليفزيونية أو في أحد أعماله الدرامية.. سخر حياته للضحك فقط . على الرغم من مع اعتماده الكامل على كوميديا "السخرية" وهو سلاح ذو حدين، لم يتهمه أحداً أبدا بشائبة إسفاف أو ابتذال أو تفاهة، بل أسموه فيلسوف الضحك . كان لديه رفض واضح للظهور في دور الأب في أعماله الدرامية على الرغم من شهادة الجميع له بأنه أب عظيم على أرض الواقع . هو الفنان الوحيد الذي يغير نص المسرحية بالكامل تقريباً كل ليلة عرض .