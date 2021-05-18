نقل الممثل والمغني الأمريكي نيك جوناس إلى المستشفى بعد إصابة في موقع تصوير

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري أمس الاثنين أن الممثل والمغني الأمريكي نيك جوناس، نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وتعرض نجم البوب والممثل للإصابة ليلة السبت وعاد الى منزله بحلول يوم الاحد، وفقا لما ذكره موقع "تي إم زد" المعني بأخبار المشاهير.

ولم يتم الكشف عن طبيعة إصابة جوناس، كما لم يتم الكشف عن اسم المسلسل الذي كان يعمل عليه.

وصعد جوناس ( 28 عاما) إلى عالم الشهرة كعضو في فرقة "جوناس برازرز"، كما حقق نجاحا أيضا كفنان منفرد بأغان مثل "تشينز" و"جيلياس".