الفنانة مها أحمد تفتح النار على فنانين مشهورين

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت الفنانة المصرية مها أحمد النار على فنانين مشهورين وهاجمتهم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تذكر أسماء هؤلاء الفنانين، بل ذكرت أنهم شاركوا في دراما رمضان هذا العام.

وكتبت مها أحمد: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وأضافت: "النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زي اخته (ندل)".

وتابعت: "اما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا استاذه نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجة مرة رد وقالى الدور بينادي صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب. وقلت (عوضى عليك يارب). تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه)".

واختتمت قائلة: "يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا اوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كمبارس جنب النجمه. نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا. (عوضنا على الله). يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور مها أحمد وقال البعض إنها تقصد الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا والفنانة مي عمر.