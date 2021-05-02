أحمد سعد لا يمانع إحياء حفل زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المطرب الشعبي المصري أحمد سعد أنه لا يمانع في إحياء حفل زفاف الفنان محمد رمضان على الفنانة سمية الخشاب.

وكانت أنباء ترددت حول طلب محمد رمضان من أحمد سعد التعاقد معه لإحياء حفل زفافه على سمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل "موسى".

وأوضح سعد أنه لا يمانع في إحياء حفل الزفاف من ناحية المبدأ، ولا يخلط بين أزماته الشخصية وبين التعاقد على الغناء في الأعمال الفنية.

وقال سعد عبر مداخلة هاتفية لبرنامج mbc trending: معنديش مشكلة من ناحيتي، وبالفعل كان هناك حديثا عن ذلك الأمر لكن لم نتوصل إلى أي اتفاق، ولا أعرف هل سأغني أم لا؟.

ورفض سعد نفي أو تأكيد التعاقد معه لإحياء حفل زفاف موسى (محمد رمضان) من المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) وأضاف: حتى الآن لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد الأمر، حتى لا أقول أخبار كاذبة، لم يتم الاستقرار على أن أغني في حفل الزفاف ضمن أحداث المسلسل.

ولم يبين سعد كيف تستمر المفاوضات معه حول المشاركة في المسلسل، بينما أعلنت الشركة المنتجة والمخرج محمد سلامة، انتهاء تصوير المسلسل يوم الخميس الماضي وقرب الانتهاء من مونتاج بقية الحلقات وتسليمها إلى القنوات الفضائية العارضة.