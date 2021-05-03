الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر قريبة من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، أن حالتها الصحية تتحسن بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى.

وأكد موقع "في الفن"، نقلا عن مصدر قريب من دلال عبد العزيز، أن حالتها الصحية تتحسن بعد انخفاض درجة حرارتها ولكنها ما زالت مستمرة في جلسات الأكسجين".

أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا في أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي" وكانت تعاني من صعوبة في التنفس منذ 5 أيام تقريبا، ومنذ نقلها لإحدى مستشفيات طريق السويس، تخضع لجلسات أوكسجين بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.

وتشارك دلال عبد العزيز في دراما رمضان الموسم الحالي بمسلسل "ملوك الجدعنة"، ومسلسل "عالم موازي" الذي أعلن صناعه خروجه من السباق الرمضاني الحالي بعد صعوبة استكمال التصوير، عقب إصابتها بالفيروس ومن بعدها هشام جمال مخرج ومؤلف المسلسل.