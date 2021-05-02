حقيقة تدهور صحة الفنان السوري باسم ياخور

المصدر: البيان - أحمد قوجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة ومفاجئة للفنان السوري باسم ياخور، يظهر فيها وكأنه شفي للتو من مرض لم يكشف عنه، وظهر ياخور وهو يحمل جهاز الأوكسجين ويحمل ورقة مكتوب عليها "شكراً".

وأشار رواد التواصل إلى أن ياخور وجه الشكر إلى كل الأصدقاء الذين وقفوا معه قائلاً: "شكراً من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت.. لولاكم ماكنت بعرف شو كان صار".

وبالرجوع إلى حسابات الفنان السوري في تويتر وانستغرام وفيسبوك لم نجد أنه نشر هذه الصورة المتداولة في أي من حساباته، كما لم يشر إلى أنه تعرض لوعكة صحية.