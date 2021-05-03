باسم ياخور يعلن تعافيه من المرض ويوجه رسالة لجمهوره

المصدر: البيان - أحمد قوجة

وجه الفنان السوري باسم ياخور رسالة إلى جمهوره ومحبيه طمأنهم فيها عن وضعه الصحي، وأعلن تعافيه من المرض الذي ألم به خلال الفترة الأخيرة.

ونشر ياخور رسالته عبر صفحته الرسمية في "انستغرام" قائلاً: "أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام، شكراً من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم.. شكراً من القلب أصدقائي".

ولم يشر النجم السوري إلى طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت به.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لياخور، يظهر فيها وكأنه شفي للتو من مرض لم يكشف عنه. وظهر ياخور وهو يقف إلى جانب أنبوبة جهاز الأوكسجين ويحمل بيده ورقة مكتوب عليها "شكراً".