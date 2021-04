لهذا السبب.. أنجلينا جولي تعود قريباً إلى التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

تعود قريباً أنجلينا جولي، الممثلة والمخرجة الحائزة على الأوسكار في فيلم الحركة والتشويق "أولئك الذين يتمنون موتي" Who Wish Me Dead Those، والذي يعد أحد أدوار البطولة النادرة لجولي في السينما، إلى التمثيل.

وباستثناء فيلم "ماليفيسنت" Maleficent (2014) والجزء المكمل له الذي ظهر بعد خمس سنوات، عملت جولي إلى حد كبير خلف الكاميرا خلال العقد الماضي. إذ أخرجت أفلاماً كـ"غير مهزوم" Unbroken و"أولاً لقد قتلوا أبي" First They Killed My Father و"على البحر" By the Sea.

وقد تشاركت البطولة في العمل الأخير مع زوجها السابق براد بيت.

وتشير جولي الآن إلى أن انفصالها عن بيت حفز عودتها إلى عالم التمثيل كالمعتاد.

وقالت جولي "أنا أحب الإخراج، لكن حدث تغيير في وضعي الأسري جعل الإخراج مستحيلاً بالنسبة لي لسنوات عدة. كنت بحاجة إلى القيام بأعمال تستغرق وقتاً أقصر وأن أكون موجودة في المنزل أكثر، لذا عاودت تقديم بعض الأدوار التمثيلية. تلك حقيقة الأمر بالفعل"، وفق ما نقلت (اندبندت عربية).

يذكر أن جولي وبيت أعلنا انفصالهما في 2016، وما زالت إجراءات الطلاق مستمرة بعد خمس سنوات. في 2017، اتخذت جولي مقراً دائماً لها في "لوس أنجليس" حيث اشترت عقاراً فخماً بـ24.5 مليون دولار، امتلكه في أوقات سابقة المخرج الراحل سيسيل بي ديميل.

في فيلم "أولئك الذين يتمنون موتي"، تؤدي جولي دور عاملة إطفاء يتوجب عليها حماية صبي صغير من قتلة مأجورين. وقد نقلت أيضاً إلى مجلة "ويلكي إنترتيمنت" أن الدور يعد نقلة في أفلام الحركة التي شاركت فيها سابقاً كـ"سولت" Salt و"مطلوب" Wanted.

وأضافت جولي، "لا شيء يميز هذه الشخصية أبداً، كتلقيها تدريباً على فنون الدفاع عن النفس أو إنجازها شيئاً مميزاً. إنني أتعرض لكثير من الضرب في هذا الدور".

إلى جانب فيلمها الجديد، تؤدي جولي دور البطولة في فيلم شركة "مارفل" المقبل "أبديون" Eternals، وكذلك تشارك كريستوف والتز بطولة الفيلم الدرامي "كل نوتة عُزِفت" Every Note Played.

سيطرح فيلم "أولئك الذين يتمنون موتي" في دور السينما 17 مايو.