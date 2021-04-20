كيت وينسلت تفخر ببدء ابنتها مسيرة في مجال التمثيل

المصدر: د ب أ

أعربت الممثلة البريطانية، كيت وينسلت، عن اعتزازها بابنتها ميا ثريبلتون، التي بدأت مسيرتها التمثيلية بمفردها.

وقالت النجمة الحائزة على الأوسكار /45 عاما/ في تصريحات للبرنامج التليفزيوني البريطاني "لورين": "إنها الآن تبلغ من العمر 20 عاما وتمثل.. إنه شيء رائع حقا"، مضيفة أن ميا موجودة حاليا في التشيك لتمثيل مسلسل تلفزيوني.

وأضافت: "إنه أمر رائع بالنسبة لها أن يكون لديها اسم عائلة مختلف عني، وبالتالي صارت غير مرصودة... الأشخاص الذين اختاروها لم يعرفوا أنها ابنتي، وبالطبع كان ذلك مهما جدا في تقديرها لذاتها".

وذكرت نجمة هوليوود أنها "لطالما كانت تتنبأ" بأن ابنتها ستتبع خطاها يوما ما، وقالت: "ثم قبل بضع سنوات قالت إنها ستجربها فقط".

ولعبت الممثلة الشابة أول دور رئيسي لها في عام 2020 في فيلم الإثارة الأيرلندي "ظلال".

تجدر الإشارة إلى أن ميا ثريبلتون هي ابنة وينسلت من زوجها السابق، المخرج جيم ثريبلتون. وعاش الاثنان كزوجين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2001.