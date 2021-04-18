أول تعليق للشركة المتحدة على الأجور الفلكية للفنانين في دراما رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأول مرة على التقارير التي تم تداولها بشأن القائمة الكاملة لأجور الممثلين والممثلات المشاركين في سباق دراما رمضان 2021.

وأكد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمي، أن تلك الأرقام جزافية، مشيراً إلى أن معدلات الأجور الفعلية أقل كثيراً من المتداول.

غير أن صالح رفض الإفصاح عن حجم الميزانية الخاصة بكل عمل، أو متوسط أجور الفنان في كل عمل درامي هذا العام وتحديد الفنان الأعلى أجراً.

واكتفى صالح بالقول: "نحن لا نعلن عن هذه الأمور، كل هذه الأمور التي تصنع الإثارة وتثير الفتنة انتهت، نحن موجودون لمنع الإثارة، وليس من أجل أن نثير فتنة بين النجوم وبعضهم البعض، أو نرفع ثمن المسلسل لأسباب غير مفهومة".

وأضافً: "نحن نعمل بميزانيات واضحة، ومع منتجين كثر وفنانين.. وأظن أن حجم الإنتاج واضح على الشاشة".

وأكد صالح أن أجور الفنانين في المسلسلات أقل كثيراً من التقديرات المتداولة عبر السوشيال ميديا التي تزعم حصول الفنانين على 30 أو 40 أو 50 مليون جنيه.

وكانت تقارير مصرية كشفت عن القائمة الكاملة لأجور الممثلين والممثلات المشاركين في سباق دراما رمضان 2021، الذي يشهد هذه المرة منافسة أكثر من 20 مسلسلا تلفزيونيا.

جدير بالذكر أن الفنان المصري محمد رمضان تصدر قائمة أجور مسلسلات رمضان 2021، بـ45 مليون جنيه نظير بطولته في مسلسل "موسى"، فيما يأتي في المركز الثاني بقائمة أعلى الأجور الفنان أحمد السقا، عن بطولته في مسلسل "نسل الأغراب" بأجر 33 مليون جنيه، بينما جاء الفنان المصري أمير كرارة، الذي يشارك بطولة العمل في المركز الثالث بـ28 مليون جنيه.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن "الفنان محمد عادل إمام وصل أجر مسلسله "النمر" هذا الموسم لـ40 مليون جنيه في الشركة المنتجة ليكون هو الرقم الأعلى في شهر رمضان، وذلك بعدما نجح خلال الموسم الماضي في تقديم مسلسل "هوجان".