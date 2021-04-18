أول تعليق لابنة أصالة نصري على خبر زواج والدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري لأول مرة على خبر زواج والدتها من برلماني مصري.

وقالت "شام" لبرنامج "Get Real": "لو يبسطها ويسعدها سأضعه فوق رأسي".

وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن زواج الفنانة أصالة نصري من برلماني مصري، ورفضت أصالة التعليق على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من رجل أعمال مصري، سواء بالتأكيد أو النفي.

ونشرت أصالة عبر حسابها على "إنستغرام" منشورا قالت فيه: "لما يكون فيه شي جديد سأخبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يارب العالمين".

وكشفت شام عن تفاصيل احتفالها بخطوبتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لا يوجد شيء في الحياة مخطط له.

ولفتت إلى أنها كانت متزوجة ثم تطلقت، وبعدها خطبت وفسخت، وفي خلال تلك المرحلة كانت تتعلم، حتى الشخص الذي تزوجته ارتبطت به وقتما كانت صغيرة في السن، وكان بمثابة حب طفولة بالنسبة لها.

وكانت ابنة أصالة، شام الذهبي، فاجأت متابعيها على صفحتها في "إنستغرام" بإعلان خطوبتها بشكل رسمي.