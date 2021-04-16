ابنة فنان شهير تتوعّد رامز جلال بسبب سخريته من حذاء والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

توعدت ابنة الفنان السوري الشهير، أركان فؤاد، بمقاضاة الفنان رامز جلال، بسبب إدراجه اسم والدها على سبيل السخرية خلال حلقة أمس الخميس من برنامج المقالب "رامز عقله طار".

وعبرت فيروز ابنة الفنان أركان فؤاد عن غضبها من إدراج اسم والدها في الحلقة للسخرية منه، وذلك في إطار تعقيبه على شكل الحذاء الذي كان يرتديه مطرب المهرجانات، حمو بيكا، ولفت رامز إلى أنه يشبه الأحذية التي يرتديها أركان فؤاد.

وعقب انتهاء بث الحلقة على فضائية "إم بي سي مصر" كتبت فيروز على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "ما حدث لن يمر وسنرفع قضية على رامز جلال"، معبرة عن غضبها الشديد جراء ما بدر من الفنان رامز جلال.

وناشدت فيروز نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي بضرورة التدخل سريعا من أجل حل الأزمة.

وكتبت في منشورها: "يا ريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي، الذي أنا أحبه وأحترمه جدا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة.. السخرية من الناس والسخافة ليست هزارا ولا تضحك".

كما شددت ابنة أركان فؤاد في منشور آخر لها، اليوم الجمعة، قائلة بعضب: "وحياه جزمة أبويا مش هنسكت".

وتزامن تعليق فيروز ابنة أركان فؤاد مع تصريحات والدتها الفنانة المصرية، نادية مصطفى، التي عبرت هي الأخرى عن انزعاجها الكبير عند ذكر اسم زوجها الموسيقار والمطرب، أركان فؤاد، قائلة: "هذا لو كان البعض يعتبره هزارا فهو غير مقبول وسخيف"، وفقا لموقع سبوتنيك.

وكتبت نادية في منشور على صفحتها في فيسبوك"أن رامز سخر ممن يجلسون في منازلهم وتخطى الحدود بسخريته غير اللائقة.

وأضافت: "مفهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد".