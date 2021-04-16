براد بيت ينضم لساندرا بولوك في فيلم "لوست سيتي أوف دي"

المصدر: د ب أ

انضم الممثل الأمريكي براد بيت إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الرومانسي "لوست سيتي أوف دي"، الذي تقوم ببطولته ساندرا بولوك، جنبا إلى جنب مع تشانينغ تاتوم.

وذكر موقع مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" مساء أمس الخميس أن هذه الخطوة جاءت كخدمة ودية متبادلة لأنها تأتي عقب ظهور بولوك في فيلم الحركة "بوليت ترين"، الذي يجسد بيت دور البطولة فيه، حيث رأت بولوك التي تنتج أيضا "لوست سيتي أوف دي" فرصة لمشاركة فنية أخرى مع بيت.

وتدور قصة الفيلم حول مؤلفة روائية رومانسية انعزالية تتعرض لمغامرة يمكن أن تكون أكثر غرابة ورومانسية من رواياتها الورقية.