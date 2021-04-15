الممثلة الأمريكية "جادا سميث" تتحجّب في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتدت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث؛ زوجة الممثل العالمي ويل سميث، الحجاب تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

ونشرت جادا سميث على صفحتها في "إنستغرام" صورتين لها وهي متحجبة.

وارتدت سميث الحجاب الشرعي ولم تعتمد فقط على غطاء الرأس في خطوة أثنى عليها العديد من المعلقين حول العالم.

وأشارت الممثلة الأمريكية إلى أنها "تهدف إلى توصيل رسالة مهمة، وهي تقبل الآخر والاختلاف في الأديان".

وعلقت: "أعتقد أن اللون المشمشي في الشرق الأوسط يناسبني كثيرا"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وحصلت الصورة على مئات آلاف الإعجابات من المتابعين، كما حرص الكثير من النجوم حول العالم على تقديم المعايدات والدعاء في بداية شهر رمضان المبارك.