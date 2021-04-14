خطأ في مسلسل يتصدر الترند.. بطله يتحدث في الموبايل بالمقلوب

المصدر: البيان الإلكتروني

في أولى حلقاته التي تعرض على قناة "الحياة" المصرية، ضمن ماراثون دراما رمضان 2021، وقع القائمون على مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال، في خطأ بأحد مشاهد الحلقة الأولى.

وظهر بطل العمل الفنان ياسر جلال وهو يجلس في الميكروباص ويتحدث هاتفيا مع الفنانة نيرمين الفقي وهو يمسك الموبايل بالمقلوب، وهذا ما لاحظه الجميع، وفقا لموقع "في الفن".

ودارت أحداث الحلقة الأولى حول اتهام "ياسر جلال" بالتحرش بفتاة إلى أن يحدث أمر خلال الحلقة يقلب الأحداث رأساً على عقب، ويتبين حقيقة اتهامه، كما تتعرض ابنته إلى حادث كبير لكن تظل تفاصيله غامضة، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الأحداث القادمة، وتصدر المسلسل ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة الأولى.