الأمير هاري يعود إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة جده

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة "صن" نقلا عن شاهد عيان أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا أمس الأحد استعدادا للمشاركة في جنازة جده الأمير فيليب في وندسور.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس انجليس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 ابريل.

وقال قصر بكنغهام أول أمس السبت إن ميغان زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل.

وقال الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها" وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.