لماذا حذفت "يوتيوب" أغنية للفنانة المصرية "روبي"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

حذفت منصة يوتيوب للفيديوهات، أغنية حديثة للفنانة المصرية روبي، وذلك بعد أن حققت نجاحا ملحوظا.

وقالت "سبوتنيك" إن يوتيوب حذفت أغنية روبي الجديدة بعنوان "أنا لو زعلانة" وهي ضمن أحدث ألبومات روبي "حته تانية" من قناتها الرسمية على الموقع.

يأتي ذلك بعد أن تم طرح الأغنية في مارس الماضي، والآن يظهر لمن يضغط على رابط الأغنية رسالة تفيد بأن: "الفيديو غير متوفر ولم يعد متاحًا بسبب مطالبة بحقوق الطبع والنشر من المخرج مصطفى عامر".

يشار إلى أن أغنية "أنا لو زعلانة" من غناء روبي وإخراج مصطفى عامر وكلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم وإنتاج وليد منصور.

وكان المخرج المصري سامح عبد العزيز نشراً صوراً جديدة له مع ابنته طيبة من طليقته الفنانة المصرية روبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وخطفت صورة طيبة الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للتشابه الكبير بينها ووالدتها روبي، فيما لم يعلق عبد العزيز على الصورة سوى بكلمة "توتي" وهو اسم "الدلع" لابنته طيبة.

جدير بالذكر أن روبي وسامح عبد العزيز ارتبطا العام 2014 بعد قصة حب استمرت 5 سنوات، ورغم ذلك لم يدم الزواج طويلا، وانفصلا بعد أشهر قليلة من إنجاب طفلتهما طيبة.