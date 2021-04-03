الفنان السعودي عبد العزيز المبدل يدخل العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرّض الفنان السعودي عبد العزيز المبدل لأزمة صحية أثناء مشاركته في تصوير أحد المسلسلات التي ستبث خلال شهر رمضان المعظم.

ونُقل المبدل إلى أحد المستشفيات، وأظهرت الفحوصات حاجته لعملية قسطرة لشرايين بالقلب وعمل بالونات ودعامات، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

والفنان عبد العزيز المبدل (20 يناير 1958 -)، ممثل وكاتب وإعلامي سعودي. عمل في مسلسلات عديدة تألّق فيها منها المسلسل الشهير طاش ما طاش وهوامير الصحراء.

وعمل معداً لكثير من البرامج الإذاعية منها برنامج يوميات أبولاهي وبرنامج مايصير، وكتب العديد من المسرحيات مثل مسرحية وين الجني، ولديه العديد من المؤلّفات والكتب.