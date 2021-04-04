صديق الفنان السعودي عبدالعزيز المبدل يكشف آخر تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أحد أصدقاء الفنان السعودي عبد العزيز المبدل أن حالته الصحية مطمئنة، وقال زيد الحسين إن الفنان بخير وحالته جيدة ومستقرة.

وتفاعل الكثير من محبي الفنان السعودي مع تغريدة زيد السابقة وتمنوا له الشفاء العاجل، وانتابت جمهوره حالة من القلق إثر إدخاله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر خضوعه لعملية جراحية خطيرة.

وفي تغريدة أخرى عاد زيد وكتب عبر "تويتر": الحمد لله أبشركم اتصلت عليه قبل قليل وفرحت بسماع صوته وحالته مستقرة ولله الحمد".

وظهر الفنان عبدالعزيز المبدل، اليوم السبت، وهو منوماً بغرفة العناية المركز بأحد مستشفيات دبي بعد خضوعه لعملية جراحية. بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء مشاركته في تصوير أحد المسلسلات التي ستبث خلال شهر رمضان المعظم.

ونُقل المبدل إلى أحد المستشفيات، وأظهرت الفحوصات حاجته لعملية قسطرة لشرايين بالقلب وعمل بالونات ودعامات.