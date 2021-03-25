بعد زواج لمدة شهر .. زارا البلوشي تعلن انفصالها عن زوجها الثاني

المصدر: البيان الإلكتروني

صدمت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، محبيها بإعلان انفصالها عن زوجها الثاني بعد حوالي شهر على زواجها.

وقالت البلوشي في مقطع فيديو إنها "لا تود تكرار تجربة عدم إعلان انفصالها، على غرار زواجها الأول، خصوصا أنها شعرت بعد انفصالها الثاني أن الجميع يبارك لها بالزواج، في حين أنه انتهى كذلك"، مؤكدة أنها "ما عادت تكترث كثيرا للطلاق، خصوصا أنه الثاني، وأصبح لديها مناعة من الطلاق على غرار لقاح كورونا".

وتابعت: "كلكم هتقولوا ليش يازارا نزلتي هالبوست.. لأني حاسة إنه قاعد يصير معي نفس اللي صار لما انفصلت عن زوجي الأول سمير، يوم ما انفصلت عن سمير ما أعلنت وكل ماحدا يشوفني يسألني عليه ويبعتلوا السلام، أمس في حفل افتتاح الفيلم نفس الشي.. قبل ما يباركولي على الفيلم يباركولي على الزواج فحسيت إنه نفس الشي بيتكرر معي.. أنا لا أبغى شي .. لكن أبغى إنه ما حدا يباركلي أو يجيب سيرة موضوع الزواج الله يخليكن الحمد الله متعودين مرتين.. المفروض كده احنا اخدنا مناعة مو لقاح كورونا مرتين.. انا البعد مرتين صار عندي مناعة".

وكانت زارا البلوشي متزوجة من المخرج السعودي سمير عارف، وفي أغسطس من عام 2018 كشفت عن طلاقها منه، مؤكدة أن الانفصال جاء لعدم التوافق بينهما وأن علاقتهما لا تزال جيدة.