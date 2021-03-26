زارا البلوشي تكشف سبب طلاقها الثاني بعد شهر من الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، أن اختيارها السيء كان سبباً في طلاقها للمرة الثانية بعد تجربة زواج لم تدم إلا شهراً تقريباً.

وقالت البلوشي في مقطع فيديو إنها خدعت في زوجها، مؤكدة أنها "بوجوده وغير وجوده كما هي ولم يرفعها ولم يضف إليها أي شيء".

وأضافت أن اختيارها كان سيئا، لافتة إلى أن زوجها كان يكذب عليها ولم يكن سندا لها كما وعدها.

وأكدت "أبغى أرتبط برجل قد كلمته ومواعيده ووقته، الحمد لله عندي خير وهو عنده خير ماني جاية عشان فلوسه ولا هو جاي عشان فلوسي ولا جاي عشان شهرة ولا شي حسبي الله ونعم الوكيل".

وتابعت "أتحسب عليه خلى الناس تتشمت فيني وأهلي لأ وصاحباتي كلهم كانوا مقتنعين إنو هو صح ".

وكانت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، أعلنت في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي انفصالها عن زوجها الثاني، وذلك بعد زواج استمر لنحو شهر فقط.