بعد تهديده بالإلغاء.. الكشف عن أبرز ضحايا برنامج رامز جلال

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت عدة تقارير صحفية، اليوم الأحد عن أبرز ضحايا برنامج الفنان المصري، رامز جلال، الجديد للمقالب، والذي سيطل به على المشاهدين في رمضان 2021.

ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن المصرية، فإن أبرز ضحايا البرنامج للعام الحالي المطرب المصري، أحمد سعد، ونجمة فرقة مسرح مصر الكوميدية، ويزو، والفنانة المصرية سمية الخشاب.

ولم تقتصر الضحايا على نجوم الفن، بل سيأتي نجوم واقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، على رأس قائمة ضحايا برنامج رامز جلال.

حيث سيستضيف نجوم الكرة المصرية محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، ولاعبي الأهلي، محمد مجدي "أفشة"، ومحمد هاني، ومروان محسن، ونجمي الزمالك فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي.

يذكر أن الإعلامي المصري في فضائية "النهار" المصرية، عمر ربيع ياسين، غرّد عبر حسابه على موقع "تويتر" بأن اللاعبين "أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج رامز مريض نفسي.. وأن الحلقات تم تصويرها في مدينة الملاهي في السعودية ويعرض البرنامج في شهر رمضان الكريم".

وأشارت بعض التقارير إلى أن رامز جلال وضع شرطا جزائيا في عقود ضيوف برنامجه في نسخة هذا العام، عند الإفصاح عن تصوير المقلب أو طبيعته، قبل عرض البرنامج.

وحول مكان تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021، تواترت الأخبار أن التصوير يتم في سرية تامة داخل مدينة ملاهٍ كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي.

وعن فكرة البرنامج، أوضحت التقارير أن فكرته تدور حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.